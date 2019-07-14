محمد عساف يكسر رقمًا قياسيًا بأغنيته الجديدة

متابعة بتجــــــــــرد: يواصل النجم الفلسطيني محمد عساف تحقيق ملايين المشاهدات بأغنيته الجديدة “بصراحة” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
وحصد الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية في أقل من شهر أكثر من عشرة ملايين مشاهدة عبر قناة شركة “بلاتينوم ريكوردز” على موقع “يوتيوب” الشهير.
وفي هذه المناسبة وجّه عساف رسالة شكر إلى الجمهور ومحبّيه في مختلف أنحاء الوطن العربي، فكتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “كالعادة ما بيكون النجاح إلا بكم أحبتي وأهلي شكراً 1000000 وانتظرو القادم قريباً انشالله”.
أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” التي أطلقها محمد عساف العام الماضي، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.
على صعيد آخر، أمام محمد عساف موسم صيفي حافل بالمهرجانات التي يلتقي خلالها الجمهور في عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية.
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