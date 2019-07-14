كارول سماحة تضيئ ليل قلعة دمشق والجمهور السوري يستقبلها بـ”الزغاريد”!

متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا جماهيريًا ضخمًا ضمن فعاليات “ليالي قلعة دمشق” في سوريا، وذلك مساء 13 تموز/يوليو الجاري.

كان بانتظار كارول في قلعة دمشق جمهور عريض من مختلف الفئات العمرية فاستقبلوها بـ”الزغاريد”، خاصةً أن هذا الحفل يعتبر الأوّل لها في سوريا بعد غياب ست سنوات، فتفاعل محبوها معها بشكل ملحوظ وهتفوا باسمها تعبيرًا عن سعادتهم بتواجدها بينهم.

قدّمت كارول سماحة خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات، فردّد معها الجميع الكلمات على وقع صيحات الحبّ وموجات تصفيق حارّة لم تهدأ ولا حتى للحظة واحدة.

تألقت كارول سماحة خلال الحفل بفستان طويل مميّز بتصميمه من اللونين البيج والذهبي، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة وسرقت كل الأنظار نحوها.

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وفي السياق عينه، تحيي كارول سلسلة من الحفلات خلال موسم الصيف الحالي، فتلتقي الجمهور في 9 آب/أغسطس المقبل في “مهرجان قرطاج الدّولي” في تونس، لتعود بعدها إلى لبنان وتحيي حفلين غنائيين الأوّل في “مهرجان زحلة” مساء 15 الشهر والثاني في “مهرجان إهمج” في 16 الشهر. ويوم 14 أيلول/سبتمبر تغني كارول سماحة في أمسية مميّزة ضمن فعاليات “مهرجان بكاسين” لتسافر بعدها بجولة غنائية إلى كندا في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “انشالله” وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.