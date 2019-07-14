الخليج 365 لـ محمد عساف تحقق هذا الرقم الكبير بفترة قصيرة

استطاعت أغنية “الخليج 365” للفنان الفلسطيني محمد عساف أن تتخطى حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة وذلك بعد خمسة اسابيع على طرحها عبر قناة شركة بلاتينوم ريكوردز الرسمية على يوتيوب.

“عساف” شكر جمهوره على الدعم المتواصل له وكتب: “كالعادة لا يكون النجاح إلا بكم أحبتي وأهلي شكراً 10 ملايين وانتظروا القادم قريباً انشالله“.

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أغنية “الخليج 365” باللهجة العراقية كلمات رامي العبودي، الحان علي صابر، توزيع عثمان عبود. وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” وحققت نجاحاً كبيراً جداً عند اطلاقها.

في حديث سابق مع موقعنا، أعتبر محمد عساف أن الاغنية العراقية متربعة على عرش الأغنية العربية ولها أهمية كبيرة، مشيرًا الى أنه أحب الغناء باللهجة العراقية، كما أن أغنية “مكانك خالي” كانت بمثابة نقلة نوعية له في المجال الفني، وقد حققت نجاحاً منقطع النظير.

لمتابعة اللقاء بالكامل: مقابلة خاصة: محمد عساف في لبنان تحضيرًا لأعمال جديدة.. ماذا كشف لـ”الخليج 365”؟