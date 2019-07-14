مذيعة سورية تتعرّض للسرقة في هولندا

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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت المذيعة السورية هبة حيدري في تدوينة كتبتها عبر "إنستغرام" سبب غيابها عن متابعيها. موضحة أنها تعرّضت لحادثٍ أليم في مطار هولندا حيث أصيبت خلاله بضررٍ بالغ في ركبتها بعد أن سُرِقَت حقيبتها.

وكتبت في تدوينتها أنها راضية بقضاء الله، إلا أنها أرادت طمأنة متابعيها بعد أسئلة الكثيرين عن سبب اختفائها، واكتفت بالخبر دون المزيد من التفاصيل ناشرة صورتها من المستشفى حيث ظهرت ركبتها المصابة بالرباط الصليبي ما سيعيقها عن السير عليها سريعاً.

وجاء في تدوينتها: "سبحان الله كيف لحظة وحدة بالحياة كفيلة تغير كتير أشياء ... مرات ممكن تغير مجرى حياتك

حادثة أليمة في مطار هولندا في ثالث أيام اجازتي خلت ركبتي اليسرى في حالة لاتساعدني على المشي اطلاقاً بسبب قطع في أربطة الركبة "الرباط الصليبي" ورضوض شديدة مؤلمة في أنحاء الجسم ... بالإضافة إلى سرقة حقيبة السفر وضياع رحلتي المتجهة الى اسبانيا ... يمكن تعودنا نشارك معكم بس لحظات الفرح واللحظات الحلوة في حياتنا لدرجة بعض الناس تعتقد حياتنا كلها وردية مع أنو في ايام كتير منختفي فيها من السوشال ميديا بكون عنا مشاكل وهموم او امراض او غيره ومامنحب نظهر بأوجاعنا أمامكم

حبيت طمنكم عني بسبب مسجات البعض اللي عم يقلولي مختفية وينك طمنينا عنك الحمدلله أنا بخير ... كانو كم يوم صعبين وادعولي بشفاء الركبة قريباً وماتصير بحياتي نقطة ضعف ????

تبقوا بخير جميع".