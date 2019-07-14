شكرا لقرائتكم خبر عن هل فيث هيل وتيم ماكجرو فى طريقهما للطلاق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع النجمان "فيث هيل وتيم ماكجرو" ضحايا الشائعات، وهو ما أثار الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، فالزوجين ليسا فى طريقهما إلى الطلاق والاستعداد لمعركة حول ثروتهما المشتركة البالغة 165 مليون دولار، وذلك على الرغم من نشر عدد من التقارير الكاذب، فأشار موقع "جوسيب كوب" أن زواج النجمين الذى استمر لمدة 22 عاما مازال هادئا ومستقرا.

بدأت الشائعة بنشر موقع Globe تقرير أن فيث هيل التقت بأحد المحامين المختصين و ذلك لكي تعرف أفضل طريقة للتخلص من زواجها مع الحفاظ على ثروتها، فقد أشار مصدر أن هيل عانت بسبب طلاقها من زوجها السابق دانيال هيل وليس لديها أي نية لجعل الاخطاء تتكرر مرة أخرى، فقد نبهت محاميها للتأكد من السير الصحيح لتقاسم الثروة، واستكمل المصدر أن الزوجين قررا الطلاق وحددا أن يتم فى الصيف لأنهما "كانوا يعيشون حياة منفصلة لعدة أشهر".