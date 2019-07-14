شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تفاجئ المغاربة بدويتو غنائى مع فرقة فناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الديفا سميرة سعيد قررت مفاجأة جمهورها المغربى بأغنية جديدة تشدو خلالها بلهجتها الأم، وتظهر خلالها بـ"لوك" موسيقى غير معتاد عليها، فكلمة السر فى هذه المفاجأة هى "فناير".

فرقة فناير تعد أشهر التجارب الغنائية فى المجال الموسيقى المغربى المعاصر حاليا، يمتد مشوارها لقرابة العقد واستحوذت فى بداياتها على جائزة أفضل فرقة غنائية في أفريقيا، وتضم الثلاثى محسن تيزاف وخليفة مناني وأشرف عرابي، واشتهرت بأغنيات "سيري سيري" و"الشايب" وأغنيتها ذات طابع الأغنية الهندية "ديلبار".

وكشفت فناير لـ"الخليج 365"، إبان مشاركتها في ختام مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية بمدينة أغادير الساحلية عن وضعها حاليا لمساتها الموسيقية الأخيرة على مشروع عمل غنائي مصور مشترك يجمع الثلاثي مع الديفا منوهة عن انتهائها من تسجيلها ومن المقرر انطلاقها بشكل "سنجل" مفاجئ خلال موسم الصيف الجارى.

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وتستمر الديفا خلال الأغنية المنتظرة على نهج التجديد في المحتوى الغنائي والاستايل الموسيقي في كل عمل تطل به في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع قرب إطلاق ألبومها الجديد الذي كان من المفترض ظهوره خلال هذه الفترة، إلا أنها فضلت تأجيل طرحه لرأس السنة المقبلة مع إطلاق أغنياته فرادى بحيث تأخذ كل منها فرصتها فى الانتشار، كما يبدو أنها قررت أن يحوي الألبوم علىما يشبه الكوكتيل في شكل الأغنيات، فأطلت مؤخرا بأغنية "مدلع" التي تغنت بها باللهجة العراقية، مع تحضيرها حاليا أغنية باللغة العربية الفصحى، ومشروع أغنية راب فرنسية كان من المفترض أن تضم الموسيقي العالمي سولكينج، ولكن يبدو أن أغنيتها مع فناير ستكون "الديو الهيت" للألبوم المنتظر، نظرا لشعبية الفرقة الكبيرة بالمغرب وكونها تصنف ضمن واجهات الأغنية المغربية الشبابية في شكلها المعاصر.