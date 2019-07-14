أحمد السعدني يصف تحدي العمر بـ"السخيف".. والجمهور يرد عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتقد الفنان أحمد السعدني تحدي العمر، الذي شارك فيه الكثير من الفنانين والمشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب السعدني، عبر حسابه على تويتر: "ماعملتش أي تحدي و لا تلج ولا كيكي ولا غطاء إزازة، ولا عجز، والأخير ده أسخف واحد فيهم الحقيقة، سرعتونا واريفتونا شكرا".

فيما رد عليه بعض متابعيه ببعض الصور له من خلال تطبيق "Face app"، التي أظهرت شكله في سن الشيخوخة.

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يذكر أن تحدي العمر انتشر منذ أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك فيه الكثير من الفنانين، بينما انتقد البعض الآخر أو تجاهلوه.

ويشار إلى أن آخر أعمال السعدني هو مسلسل زي الشمس، في رمضان الماضي، من بطولة دينا الشربيني وأحمد داود وريهام عبد الغفور وإخراج سامح عبد العزيز.