- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
انتقد الفنان أحمد السعدني تحدي العمر، الذي شارك فيه الكثير من الفنانين والمشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب السعدني، عبر حسابه على تويتر: "ماعملتش أي تحدي و لا تلج ولا كيكي ولا غطاء إزازة، ولا عجز، والأخير ده أسخف واحد فيهم الحقيقة، سرعتونا واريفتونا شكرا".
فيما رد عليه بعض متابعيه ببعض الصور له من خلال تطبيق "Face app"، التي أظهرت شكله في سن الشيخوخة.
يذكر أن تحدي العمر انتشر منذ أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك فيه الكثير من الفنانين، بينما انتقد البعض الآخر أو تجاهلوه.
ويشار إلى أن آخر أعمال السعدني هو مسلسل زي الشمس، في رمضان الماضي، من بطولة دينا الشربيني وأحمد داود وريهام عبد الغفور وإخراج سامح عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدني يصف تحدي العمر بـ"السخيف".. والجمهور يرد عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.