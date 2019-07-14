تراند اليوم : مفاجأة صادمة.. زوج أنغام يرجع لطليقته وهكذا كان رد فعلها...

في مفاجأة صادمة وبعد مرور شهور قليلة على طلاق الموزع أحمد إبراهيم لزوجته للزواج من الفنانة أنغام، قرر "إبراهيم" العودة إلى طليقته، وهو ما سبب صدمة لأنغام خاصة أنها خاضت معارك كثيرة بسبب زواجها من رجل متزوج وتخلى عن زوجته وأبنائه من أجلها.
وأشارت صحف محلية أن الفنانة المصرية أنغام واجهت زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بعد علمها بعودته لطليقته، ووجهت له اللوم في البداية، على تسريب الخبر إعلاميًا، ما وضعها في موقف محرج.
وقامت أنغام بحذف منشور سابق لها على ”إنستجرام“، هنأت فيه زوجها بعيد ميلاده برسالة مكتوبة بخط يدها.
كما قامت، بحذف تعليقًا لها على منشور زوجها الذي هنأها فيه على ألبومها ”حالة خاصة جدًا“.وتنبأ متابعو أنغام، بتطور الموقف بينها وبين زوجها، وقد يصل إلى حد الانفصال.
وكانت الفنانة المصرية اشترطت عليه قبل زواجهما أن تكون الزوجة الوحيدة، الأمر الذي تم بالفعل، بعدما رفعت ياسمين عيسى دعوى طلاق، ليقوم الموزع الموسيقي بتطليقها قبل مناقشة الدعوى في المحكمة، قبل أن يردها بعد ذلك في خطوة مفاجئة للجميع.