تراند اليوم : والدة «حلا الترك» تصدم الجميع بصورة بدون حجاب...



نشرت منى السابر والدة الفنانة حلا الترك صورة لها وهي بدون حجاب على "إنستا ستوري" خلال وجودها عند المزين وأعتمادها تسريحة شعر جديدة..

ولم يعرف ما إذا كانت منى السابر تخطط لخلع الحجاب أن أنها خلعته فعلا، خصوصاً وأنها تظهر بالصور بحجاب غير كامل، يظهر قسماً كبيراً من شعرها، وأحياناً تكتفي بقبعة.

الصورة أثارت الجدل بين المتابعين الذين أرادوا معرفة ما إذا كانت منى السابر حجابها ام لا.

يشار إلى ان منى السابر تقف على الحياد في علاقة أولادها حلا وعبد الله ومحمد مع والدهم المنتج محمد الترك وأختهم غزل من زوجته دنيا بطمة، بعدما نجح والد حلا في الجمع بين أولاده من طليقته منى السابر وزوجته الحالية دنيا بطمة.



