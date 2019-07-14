صفاء مغربي: طلبتُ الانفصال في الخاص.. طلقني “ع العام”

بعدما شغلت الممثلة المصرية صفاء مغربي وزوجها المخرج اللبناني يوسف شرف الدين، حيزا كبيرا على منصات التواصل منذ مطلع يوليو الجاري، كشفت صفاء أنها طلبت الطلاق، ونشرت صورا لمحادثاتهما على صفحتها في «فيسبوك» لتوضيح موقفها لمتابعيها، وكتبت: «طلبت الطلاق في الخاص فطلقني ع العام أمام كل الناس»، وأضافت في منشور آخر: «كل يوم يؤذيني.. أنا مسحت بوست قبل كده فيه تهديد من أولاد يوسف بقتلي.. وندمت أني مسحته لأني تخيلت أنه كلام وخلاص لأننا أهل، لكن وأنا رايحة السوبر ماركت اللي قريب من بيتي.. نزل واحد من اللي شغال معهم من تاكسي وضربني وجرى.. وكلت أمري لله دمروني ووقفوا حالي». وتزعم مغربي أنّ عائلة زوجها تسيء إليها ولا تراعي غربتها وأزمتها الصحية، ما دفعها لطلب الطلاق.