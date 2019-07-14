بالصور.. ويجز يُحيي حفل راب شعبيًا في درب 1718

أحيا الفنان ويجز الليلة حفل راب شعبيًا على مسرح درب 1718، وذلك وسط حضور عدد ضخم من محبيه، كما التقط بعض الصور التذكرية مع جمهوره. بعض الصور التذكرية مع جمهوره. تألق الفنان ويجز على مدار أكثر من ساعة ونصف في تقديم باقة من ألمع أغانيه. في تقديم باقة من ألمع أغانيه. يذكر أن الفنان ويجز طرح أخيرًا أغنية بعنوان "بورش"، من كلماته وألحانه، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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