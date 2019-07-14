محمد إمام يشكو من معاناته مع ابنته

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم محمد إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام”، بصورة له مع العربة التي يستقلها الأطفال في عامهم الأول والثاني، وكشف نجل الزعيم عادل إمام، تعرضه لأزمة يعيشها بسبب هذه العربة.

وعلق محمد إمام على الصورة بالقول: “أنا عمري بيضيع في فك وتركيب وشيل البتاع ده، ولا كأني اشتريت نص نقل!”، وتفاعل الكثير من المتابعين، الذين أكدوا أنه ما زال في المرحلة الأولى من الأبوة، وسيعيش الكثير من المواقف مع ابنته.

يشار إلى أن الفنان محمد عادل إمام خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “هوجان” الذي شارك في بطولته بجانب كريم محمود عبد العزيز، ورياض الخولي، وأوس أوس، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وأشاد به الجمهور.

ويستكمل محمد إمام حاليا تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “لص بغداد”، ويشارك في بطولته إلى جانب أمينة خليل، وياسمين رئيس، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال العام الجاري.