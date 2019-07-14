على عكس بعض النجوم.. هذا رأي مي كساب في “تحدي الشيخوخة”

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت المطربة مي كساب جمهور حسابها، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتغريدة كشفت من خلالها عن رأيها في تحدي الشيخوخة، الذي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفضت مي كساب هذا التحدي قائلة: “مستعجلين ع العجز ليه.. ما هوه جاي جاي اتمسكوا بالعمر وعيشوا اللحظة الحلوة، إللي بيروح ما بيرجعش”، وتفاعل معها عدد من متابعيها، الذين أيدوا رأيها وأشادوا بما قالت.

جدير بالذكر أن مي كساب انتهت أخيرا من تصوير فيلمها الجديد “الطيب والشرس واللعوب”، مع عدد من نجوم الكوميديا، من بينهم أحمد فتحي، بيومي فؤاد، وشادي ألفونس، والعمل من تأليف رأفت رضا، وإخراج رامي رزق الله، ومن المفترض طرحه في الصالات السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وتستكمل “مي” تصوير مشاهدها في مسلسل “اللعبة”، الذي كان من المقرر طرحه خلال الموسم الرمضاني الماضي، لكنه تأجل بسبب أزمة تسويقية، ويشارك في بطولته هشام ماجد وشيكو، ومجموعة من نجوم الكوميديا.