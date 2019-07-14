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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة كولن دونيل وجوش سيجارا للموسم الجديد من Arrow والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة CW، عودة الممثل كولن دونيل والممثل جوش سيجارا، للمشاركة فى الموسم الثامن والجديد من مسلسل الأبطال الخارقين Arrow، بعد توقف ظهورهما من الموسم الخامس.
وبحسب صحيفة EW، فإن دونيل الذى لعب دور الصديق المقرب لأوليفر تومى منذ الموسم الأول، سيعود للموسم الجديد فى المسلسل المرجح ان يكون الأخير من السلسلة الشهيرة.
كولن دونيل وجوش سيجارا
وفى تصريح للمخرج بيث شوارتز، نقلته الصحيفة الأمريكية، أكد على تنوع ظهور دونيل فى الموسم الجديد، قائلاً "سيعود بشكل مختلف، ونحن متحمسون لذلك بشد".
وأشارت بعض التقارير الأجنبية، إلى أن دونيل سيعود ضمن الأشرار فى الموسم القادم ليلعب دور صادم للجميع يخالف المعروف عنه.
ومن المقرر أن يعود الموسم الجديد من السلسلة منتصف أكتوبر المقبل، وهو من تأليف الثلاثى مارك جوجنهيم، وجريج بيرلانتى، وأندرو كريسبرج، وشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، ستيفن أميل، كايتى كاسيدى، كولن دونيل، ديفيد رمزى، إميلى بت ريكاردز، ويلا هولاند، سوزانا تومسون، بول بلاكثورن.
تدور أحداث المسلسل فى إطار من الأكشن والإثارة حول شخصية المليونير الشهيرة أوليفر كوين.
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