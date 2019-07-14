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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق WAMA يضع اللمسات النهائية للألبوم الجديد وطرحه قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع فريق WAMA المكون من أحمد فهمى ونادر حمدى وأحمد الشامى ومحمد نور، اللمسات النهائية لألبومهم الجديد، بعد غياب دام لسنوات، حيث لم يستقر الفريق ومنتجه ياسر خليل على اسم الألبوم حتى الآن، ومن المقرر طرحه على "اليوتيوب" والمنصات الرقمية خلال شهر أغسطس المقبل، كما انتهى الفريق من تصوير الأفيشات الدعائية المقرر الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الفريق لتصوير عدة أغانى على طريقة الفيديو كليب، كما يضم الألبوم 12 أغنية كاملة، تعاون فيها الفريق مع عدد من الشعراء والملحنين الموزعين، بالإضافة إلى أن أغلب الفريق قام بتلحين بعض الأغانى وعلى رأسهم نادر حمدى.
وكان آخر ألبومات فريق WAMA ألبوم "كان يا ما كان" عام 2015، وحقق نجاحا كبيرا وقت طرحه، وكان النجم أحمد السقا قد استعان بهم، وقدموا أغنية ضمن أحداث فيلم "تيتو" عام 2004، وحققوا انتشارا كبيرا منذ تلك طرح الأغنية.
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