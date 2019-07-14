محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشرت المطربة المغربية سلمى رشيد، فيديو عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، أثناء قيامها بطلاء غرفة مولودها المنتظر. وظهرت سلمى وهي ترتدي تي شيرت وبنطلون وتقوم بطلاء الغرفة بنفسها، وعلقت على الفيديو قائلة "في انتظار البيبي". وعلقت لها على الفيديو الفنانة والإعلامية علا الفارس قائلة: " ليه ما كلمتيني أساعدك، الحبيبة ديالي يارب تقومي بالسلامة" وكانت سلمى رشيد قد أعلنت خبر حملها رسمياً لأول مرة في شهر مايو الماضي، حيث فاجأت متابعيها، ونشرت صورة لها بفستان أبيض ضيق أبرز حملها، وظهرت فيها تحمل صورة لأشعة تليفزيونية لجنينها، وكتبت معلقة عليها: «غنولي ماما ..الحمد لله..الله يتمملي على خير ويحفظ جنيني ... حبيت نشارككم معايا فرحتي ..لا تنسوني من دعائكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| بهذه الطريقة سلمى رشيد تستعد لاستقبال مولودها الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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