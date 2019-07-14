فيديو| حماقي: "لم أر مثل موسم جدة في الوطن العربي كله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المطرب محمد حماقي إن موسم جدة الغنائي هو طفرة ليس في السعودية فقط ولكن في الوطن العربي كله.

وأضاف حماقي، خلال لقائه في برنامج "عرب وود" على قناة روتانا: "لم أر مثله في الوطن العربي، لا يوجد شيئا بهذه القوة".

وأحيى الفنان محمد حماقي حفله في مدينة الباحة السعودية، قبل يومين، وصعدت معه على المسرح الفنانة أنغام، التي أحيت حفل قبله بيوم، وقدمت اغنية "بين البنين" في حضور زوجها الموزع أحمد إبراهيم والفنان محمد حماقي.