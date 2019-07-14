خاص الفن - يارا: "أفكر بعملي ولا أهتم بالمقارنات"خاص الفن – روعة ياسين تكشف هوية حبيبهاخاص الفن- ريم...

ميرنا وليد - بيروت - اكدت ​الفنانة يارا​ تعليقا على احدث اغنياتها "شو بدو" والتي قدمتها في اطار كليب مختلف عن كل ما قدمته سابقا انها تحرص دائما على تقديم ما هو جديد بالنسبة لها والا تكرر نفسها اما المقارنات والاعمال التي يتم تشبيه اعمالها بها فهي لا تهتم لها وتفضل التركيز بالعمل الذي تحضر له وهذا ما حصل في عملها الاخير.

وكانت يارا أطلقت كليب أغنيتها الجديدة "شو بدو" عبر يوتيوب، والذي تجسد خلاله دور سائقة تاكسي في شوارع بيروت، تصطحب الركاب إلى أماكنهم وتسمعهم الأغنية خلال تنقلهم في السيارة.

واللافت أن الأشخاص الذين إصطحبتهم يارا يمتلكون شخصيات مختلفة وهم من أعمار متفاوتة.

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"شو بدو" من كلمات أحمد ماضي، وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عمر صباغ، أما الكليب فقد تم تصويره تحت إدارة المخرج ريشار سركيس.