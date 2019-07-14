رانيا يوسف تعتذر للشعب السعودي بعد تأييدها لقرار بشأن المرأة

وجَّهت الفنانة المصرية رانيا يوسف، اعتذار خاص للشعب السعودي؛ وذلك بعد اتهامها بالتدخل في شؤونهم الداخلية بسبب تغريدة قامت بنشرها قبل أيام.

وقالت رانيا يوسف في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، "لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق، تحمسي للمرأة بصفة عامة هو ما شجعني لتأييد القرار المطروح".

وأضافت، "لم أكن أتوقع أو أنوي أبدا التسبب في إزعاج أي شخص مهما كانت جنسيته، اعتذاري لمن أساء تقديري، كل المحبة والتقدير"، وكانت رانيا يوسف، قد دعمت المطالبة بإسقاط الولاية عن الفتيات السعوديات بعد سن الـ 18، مطالبة بتنفيذ هذا القرار، وقوبلت تغريدتها بالعديد من التعليقات التي انتقدتها ووصفت كلامها بأنه تدخل في الشأن السعودي.

ويُذكر أن رانيا يوسف، تواصل حاليًا تصوير “مملكة إبليس”، ويشارك في بطولته غادة عادل، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري فواز، ومحمد جمعة، وأسماء جلال، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

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