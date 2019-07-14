صابرين بورشيد "تنتكس" مُجددًا وتدخل العناية المركّزة

المنامة - لايف ستايل
كشفت الممثلة البحرينية، هيفاء حسين، عن تطورات الحالة الصحية لمواطنتها مُقدّمة البرامج والممثلة البحرينية، صابرين بورشيد، التي تعاني من إصابتها بأورام سرطانية دماغية.
وأوضحت هيفاء تفاصيل جديدة عن حالة صابرين الصحية، مؤكدةً أنها تعرّضت لانتكاسة أثناء تلقيها العلاج أرغمتها على الدخول إلى العناية المركزة، حيث شاركت صورة لبورشيد من داخل المستشفى، وأرفقتها بتعليق، عبر إنستغرام، قالت فيه: "الزميلة صابرين بورشيد تعرضت لانتكاسة أثناء العلاج ودخلت العناية المركزة.. الله يشافيج حبيبتي.. دعواتكم لها بالشفاء العاجل".
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