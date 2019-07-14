أمل عرفة تتراجع عن قرار الاعتزال وتُحضّر لعمل جديد

صاحبت حالةٌ من الجدل قرار اعتزال الفنانة السّورية أمل عرفة، حينما قررت طلاق المهنة والاعتزال بتاريخ 10 حزيران الماضي، والمتابع لعرفة، يلاحظ أن السّمات التي رافقتها خلال السّنوات الأخيرة هي المبالغة والانفعالية والعواطف الزائدة.

فبعدما شُنّت حملات لعودتها، مطالبين النجمة السّورية بالعدول عن قرار اعتزالها، عادت وأكّدت في تصريح صحافي أن كل ما في الأمر هو أنها ستُغلق حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وستخلد للراحة عدة أيام بعيدًا عن الضوضاء التي تخلقها هذه المواقع.

من الواضح أن قرار اعتزالها الفن جاء كردة فعل متسرعة نوعًا ما نتيجة الانفعال. حيث أعلنت الممثلة السّورية أمل عرفة منذ أيام عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، أنها أتمت كتابة الحلقة الأولى من عملها الجديد بعد جهد كبير، وشدّدت أنه ليس الجزء الثالث من مسلسلها الشهير "دنيا".

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ومن المعروف أن عرفة لا تنتظر الفرص حتى تطرق بابها، بل يمكنها صناعة مجدها بنفسها، وقد كتبت عدة أعمال بارزة مثل "دنيا" و"عشتار" و"رفة عين"، وغيرها من المسلسلات.

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