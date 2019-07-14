كندة علوش تكشف عن سبب غيابها عن الساحة الفنية

كشفت الفنانة كندة علوش، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية، خلال العام الماضي، خاصةً الموسم الدرامي الرمضاني، في الوقتِ الذي أكدت فيه عزمها العودة بقوة في رمضان المقبل، عبر عملٍ دراميٍ كبير، بحسبِ وصفها.

وقالت النجمة السوريّة، في تصريحاتٍ لها، "إنَّ سبب غيابها يرجعُ إلى رغبتها في أنْ يكون اهتمامها الأول والأخير، خلال الفترة الماضية بابنتها "حياة"، من زوجها الفنان المصري، عمرو يوسف".

وأضافت كندة، بأنَّ ابنتها تحتاجُ إلى رعايةٍ كبيرة، مشيرةً إلى رفضها أنْ تضعَ ابنتها بأيدي الخادمات كما يفعلُ غالبيةُ أصدقائها، قائلةً: "لا يتعامل مع ابنتي سوى أنا وعمرو، ووالدتي فقط، وأرغبُ حاليًا في إنجابِ طفلٍ آخر، لكن لم نحدد موعدًا لذلك حتى الآن".

ووصفت كندة زوجها بأنّهُ "خيرُ سندٍ" لها في حياتها، في الوقتِ الذي تحدثت فيهِ عن رفضها وزوجها، إنجاب طفلتهما في أمريكا، قائلةً: "رأينا أنّهُ بالإمكان تأمين مستقبلها التعليمي، وتوفير الحياة الكريمة لها في مصر".

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وقالت الفنانة السورية، عن موعد عودتها للساحة، والأعمال الفنيّة المعروضة عليها حاليًا، "إنّها تستعدُ للعودةِ بقوة في موسمِ رمضان المقبل 2020، من خلال ما وصفتهُ بـ"المشروع الدرامي القوي"".

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وأوضحت كندة عن تأثرها بالغياب، وعلاقتها بالجمهور، أنَّ رصيدها لدى جمهورها يكفي بما لا يضرها، خلال العام الماضي، مستكملةً حديثها "أسعى الآن للاجتهاد وبذل أقصى جهد للعودة إلى مكانتي".

وقالت أيضًا، "لم يجد عمرو ما يحقق تطلعاته في المشروعات التي عرضت عليه، وكان لديه الجزء الثاني من فيلم (ولاد رزق)، ولا شكَّ أنَّ غيابهُ وانشغالهُ معي في تربية طفلتنا، كان لهُ تأثيرهُ الجيد خلال الفترة الماضية".

كما كشفت الفنانة السورية، عن موقفها من البرامج الحوارية للفنانين، بأنها تتخذُ موقفًا محايدًا في هذا الأمر، لاحترام رغبة الفنانين بالظهور من عدمه، كلٌ حسبَ رغبته، لكنَّها شخصيًا ترفض الظهورَ في مثل هذه البرامج قائلةً: " لا أحب تعرية حياتي، وأعتذر عن عدم المشاركة فيها".

وأكدت، عن موقفها في الخلاف الدائر، بين الفنانتين أصالة وأنغام، "أفضل موقف الحياد بينهما، ولن أتدخل في هذا الأمر"، في الوقتِ الذي ردّت فيه عن سببِ ابتعادها عن سوريا قائلةً: "هذا وطني وجنسيتي سورية، وزواجي من عمرو يوسف، لم يجعلني غير سورية، وأتمنى لوطني الاستقرار، وتركت العمل في سوريا بسبب الظروف القاسية، التي يمر بها الوطن"، وكشفت كندة عن أنها لن تكرر تجربة عمليات التجميل؛ لأن هناك من نصحها بحقن البوتكس والفيلر، غير أن النتيجة لم تكن مرضية أو مفيدة.

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