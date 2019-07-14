شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. على الحجار يطرح أغنية "اتفقنا" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم على الحجار أغنية جديدة تحمل اسم "اتفقنا" على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وهى من كلمات سالم الشهبانى وتورزيع نجله أحمد وألحان هيثم توفيق وتعتبر من ضمن ألبومه الجديد "لو عايز" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات الأغنية "اتفقنا فى يوم فراقنا نمشى مانبصش ورانا، ونبقى أقوى من اللى فات والنهاردة أدينا فوقنا، خسرانين من الدنيا شوقنا ومجروحين من الذكريات، اتفقنا فى يوم فراقنا .

وطرح المطرب على الحجار مؤخرا أغنية "ليه الطريق" عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات مايكل عادل وألحان شادى مؤنس، وتوزيع رفيق عدلى وحققت نسب استماع ومشاهدة عالية.

وكان على الحجار أصدر مؤخرا ألبوم "ماتخدى بالك" وضم أغنيات "جوه حضنى، مين فينا مش محتاج، ما تاخدى بالك، هو انتى معايا على الدنيا، ودارى جمالك، ومش ح اخش النار عشانك وعيشة الحنية وماليش فى العند وجايلك وجبلى ولسه الشتا ويالدانه" وحقق نجاحا كبيرا.

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