يوسف الشريف يهنئ زوجته ببدء تصوير مسلسل "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قدم الفنان يوسف الشريف التهئنة لزوجته إنجي علاء، بمناسبة بدء تصوير مسلسل بلا دليل.

وإعاد الشريف نشر تغريدة زوجته، التي كتبت فيها: "بلا دليل.. أول يوم تصوير، يا رب خير، مسلسل تشويقي اجتماعي"، وكتب: "مليون مبروك يا حبيبتي، ويا رب يكون خير ليكي ولكل اللي شغالين في المسلسل، ربنا معاكوا ويارب تعملوا أحسن مسلسل في الدنيا".

يذكر أن "بلا دليل" أول مسلسل تكتبه إنجي علاء، وبطولة الفنانة درة ونيكولا معوض وأحمد خالد صالح ومها نصار، وإخراج منال الصيفي.