سليمان عيد يركب الأمواج (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان سليمان عيد صورة عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام" أثناء مداعبته للأمواج على شاطيء البحر. وعلق سليمان على الصورة قائلًا: "رياضتي المفضلة ركوب الأمواج" يذكر أن سليمان عيد يقضي إجازته خلال هذه الأيام بالساحل الشمالي.

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