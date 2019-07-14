بالصور.. ويجز يحيى حفل راب شعبي في درب 1718

أحيا الفنان ويجز الليلة حفل راب شعبي على مسرح درب 1718، وذلك وسط حضور عدد ضخم من محبيه، كما التقطبعض الصور التذكرية مع جمهوره.
وتألق الفنان ويجز على مدار أكثر من ساعة ونصف فيتقديم باقة من ألمع أغانيه.
يذكر أن الفنان ويجز طرح مؤخرا أغنية بعنوان "بورش"، هي من كلماته و ألحانه، كما حققت الأغنية نجاحا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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