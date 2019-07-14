بالصور.. خالد سليم يؤدي مناسك العمرة

أدى النجم خالد سليم مناسك العمرة، وذلك أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية لحضور عرض برنامج "أبلة فاهيتا"، ضمن موسم في فعاليات موسم جدة الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بالاشتراك مع عددمن الفنانين العالميين.
يذكر أن الفنان خالد سليم يشارك حالياً في بطولة مسلسل "بلا دليل"، و هو من تأليف إنجي علاء، و إخراج منالالصيفي، و بطولة كل من درة، حازم سمير، أحمد كرارة، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أكرم الشرقاوي، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة، أحمد خالد صالح، كما يتكون المسلسل من 45 حلقة، و تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.
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