شاهد.. حلا الترك ترقص حافية القدمين وسعيدة ببلوغها سن الـ 18!

كتب امير فتحي في الأحد 14 يوليو 2019 05:42 صباحاً - أشعلت الفنانة البحرينية حلا الترك حفلها الأخير بدبي على مسرح “عالم مدهش” والذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي.

حلا الترك حرصت على شكر الحضور أكثر من مرة، ورقصت مرات عديدة كانت في احدها حافية القدمين حيث بدت مبتهجة.

و تم تداول فيديوهات حلا الترك وهي ترقص على نطاق واسع من قبل جمهورها، وقد تعرضت لانتقادات شتى بسبب ما ردده البعض حول مبالغتها في الرقص بحماس بأمر لا يناسب عمرها.

فيما حرصت حلا الترك خلال الحفل على ارتداء فستان طويل محتشم وحذاء مسطح، وتركت شعرها الطويل منسدلا بشكل عفوي.

من ناحية اخرى، كشفت حلا الترك في لقاء على هامش الحفل ان هذه اخر مشاركة لها مع “عالم مدهش” قائلة وهي تضحك “خلاص الحين يعتبر اني انا دشيت الثمانية عشر”.