شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تتفوق على ديزنى فى شباك التذاكر .. اعرف الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوقت شركة مارفل للانتاج السينمائى بفيلمها الجديد Spider-Man Far From Home، على شركة ديزنى بفيلمها Toy Story 4، فى شباك التذاكر.

وانخفض فيلم Toy Story 4 بنسبة 40% فى نسبة الإيرادات بعد طرح فيلم مارفل الذى يعد الإصدار رقم 23 للأبطال الخارقين، بعد تحقيق الاول نسبة 320 مليون دولار داخل أمريكا الشمالية فى أول 20 يوم، و 667 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم.

فيلم Toy Story 4 يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس،كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.

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وتدور أحداث فيلم Toy Story 4، بعد أن أصبح كلا من وودي وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، يكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول وودي وأصدقاءه إنقاذها وإرجاعها لبوني، وأثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت سابقا في الجزء السابق، وتبدأ إقناع وودي بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد وودي نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بفوركي إلى بوني.

فيلم Spider-Man Far From Home من بطولة توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.