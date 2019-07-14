بالفيديو| طرح برومو "عزة النفس" لنبيل شعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: طرحت شركة روتانا برومو أغنية عزة النفس، للفنان نبيل شعيل، عبر حسابها على إنستجرام. وعلق حساب روتانا على البرومو: "عزة النفس من ميني ألبوم أفارق لنبض الكويت نبيل شعيل"، قريبا على تطبيق ديزر". وقدم الفنان نبيل شعيل تتر مسلسل زلزال في رمضان الماضي، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وإخراج إبراهيم فخر.

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