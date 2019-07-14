إسعاد يونس توجه رسالة لطلبة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس رسالة لطلبة الثانوية العامة، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام". ونشرت إسعاد صورة لها، وعلقت قائلة: "خالص التهاني لأبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة، متمنية لهم إلتحاقهم بالكليات التي يتمنوها ليبدعوا في مجالات مختلفة بمصرنا الحبيبة". يذكر أن إسعاد تستعد لتصوير حلقات جديدة من برنامجها "صاحبة السعادة" الذي يعرض على شبكة "دي إم سي".

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