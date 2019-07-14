فيديو| مي عز الدين تمارس هواية التطريز: "المشروع الحالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة مي عز الدين فيديو لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام". وظهرت في الفيديو يد مي عز الدين وهي تطرز أميرة أريل من عالم ديزني الشهير. وعلقت مي على الفيديو قائلة: "المشروع الحالي، هواياتي". يذكر أن آخر أعمال مي عز الدين هو مسلسل البرنسيسة بيسة، من بطولة محمد أنور وأمير المصري وبوسي وحجاج عبد العظيم، من إخراج أكرم فريد.

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