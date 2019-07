الأمير آرتشي يسرق الأضواء من العائلة المالكة في بولو

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يوليو 2019 04:32 صباحاً - خطف ابن الأمير هاري Prince Harry الصغير آرتشي الأنظار ، وسرق الأضواء من العائلة المالكة ،خلال المباراة الخيرية في نادي بيلينغبير بولو، بحضور أفراد العائلة المالكة ، في أول ظهورخيري له بمعية أمه دوقة ساسكس ميغان ماركل Meghan Markel ،التي حضرت لمؤازرة زوجها الأمير هاري في المباراة ،التي نظمت لجمع الأموال للجمعيات الخيرية التي تديرها العائلة المالكة .



ميغان ماركل مصدر إلهام للعائلة الملكية



وظهرت والدته ميغان ماركل وهي تحمله على ذراعيها بطريقة أثارت الكثير من ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي.

خطف طفل الأمير هاري آرتشي الأنظار





حيث علق حساب حمل اسم "The Duke and Duchess of Sussex" قائلاً " صورة رائعة لحظة تقبيل الدوقة لابنها آرتشي، عندما جاءت لمؤازرة زوجها في بولو".

تعرَّف على سبب إلغاء حفلة نيكي ميناج في موسم جدة





كما علق صاحب الحساب "Chris Ship" قائلاً "يوم العائلة في البولو الخيري: الأم، الأب، آرشي".



وعلق صاحب الحساب "Emily Andrews" قائلاً " آدام صديق هاري يعجب بآرشي وجورج بيده مضرب بولو".