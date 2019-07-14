ساروهان هانيل يقول انه تلقي عرض زواج من أميرة خليجية… ولكن!

كتب امير فتحي في الأحد 14 يوليو 2019 03:50 صباحاً - صرح الممثل التركي ساروهان هانيل، الشهير في الوطن العربي باسم “أسمر” أنه تلقى عرضا للزواج من أميرة خليجية إلا أنه رفض ذلك العرض، حسب زعمه.

وكشف هانيل خلال لقاء صحفي أنه خلال زيارته لدول الخليج تلقى أيضا عروضا لحضور سهرات مع نساء يعتبرن من كبار الشخصيات في الكويت والسعودية، هذا بالإضافة إلى عروض مالية ضخمة، مؤكدا على رفضه كل تلك العروض.

يذكر أن ساروهان هانيل قد حقق شهرة واسعة في الوطن العربي من خلال دوره في مسلسل “وتمضي الأيام”، الذي جسد فيه دور “أسمر”.