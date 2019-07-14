كتب امير فتحي في الأحد 14 يوليو 2019 03:50 صباحاً - نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي صورة جديدة عبر حسابها على الانستغرام، تظهر فيها بعد تطبيق فيلتر التقدم في العمر.
وعلقت بلقيس على هذه الصورة قائلة: “شكلي المحتمل في السبعين أو الثمانين إذا أمد الله بعمري ان شاء الله… أرى امرأة حكيمة وجميلة وخط الزمن على وجهها دروس وعبر علمتها لأحفادها”.
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كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تنشر صورة لها في الـ 70: ” أرى امرأة حكيمة وجميلة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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