شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يفتتح العرض الرسمى لـ"سينما مصر "على مسرح مركز الإبداع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح المخرج خالد جلال فى السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد العرض الرسمى لمسرحية "سينما مصر"، من بطولة الدفعة الجديدة التى التحقت بمركز الإبداع، بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، ومجموعة من الإعلاميين.

وتأتى أسماء أبطال سينما مصر كالتالى: أحمد الحسيني، محمد عبده ، إيمان غنيم ، حسن عبدالله ، مروة عيد ، رأفت زين، إيمان الشريف، محمد ماضي، هاله مرزوق، زياد زعتر، مايا ماهر، رامي عبد المقصود، مريم الجندي، محمد العربي، نيهال فهمي، باهر النويهي، أميرة ابوزيد، أحمد فوزي، نورهان المرحومي، صالح عبد النبي، بسنت صيام ، ريهام الشنواني، ريهام محيى ، عمرو بهي ، سيف الديب، محمود الفرماوي، أحمد سعد والي ، علاء النقيب ، ميشيل ميلاد، نيفين بطرس، دلال الخميسي، عبدالله التهامي، امير الحسيني ، خالد الشامي، ربيعة رفيع ، بلال علي، خالد إبراهيم، سلمى خطاب، هيثم حسام، محمد عبد الظاهر، عبير طنطاوي، حبيبة حاتم امل ايميل عمرو كمال بدير، بسمه ماهردينا السيد، دينا عماد، فرح حاتم ، أحمد يحيى ، آلاء علي، فاروق قاسم ، غادة طلعت ، ابراهيم صابرابراهيم طلبة، ، خليفة سمير، مها حمدي، منار الشاذلي ، محمد علي، معتصم عبد العزيز، نهى جابر ، رنا خطاب ، رحاب نصر ، رباب القعيد ، شريف عبد ربه، شيماء عباس، شيماء منصور.

العرض الجديد له علاقة بالسينما المصرية ونجومها فقد اختار المخرج الكبير مجموعة من أهم مشاهد السينما المصرية، ويقدمها طلبة الدفعة الجديدة من خلال رابط يربط كل هذه المشاهد وفكرة مختلفة.

ومن ضمن المشاهد سنجد مشاهد لسعاد حسنى من فيلم "خلى بالك من زوزو" ولتحية كاريوكا من فيلم "شباب امرأة" ومشاهد لفؤاد المهندس وعمر الشريف وفاتن حمامة وغيرهم من نجومنا الكبار.