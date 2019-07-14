شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الاستقلال الأمريكى يقلل من إيرادات فيلم Spider-Man: Far From Home والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الاكشن والأبطال الخارقين Spider-Man: Far From Home، فى تصدر شباك التذاكر فى الاسبوع الاول من عرضه برصيد 37 مليون دولار محلياً.

وبحسب صحيفة فاريتى، فإن الفيلم الذى يعد الإصدار رقم 23 لشركة مارفل، سيقترب من حاجز الـ 256 مليون دولار فى أول 13 يوم من عرضه محلياً، لتوافق عيد الاستقلال الامريكي مع توقيت عرضه، والذى أحدث خلل فى نسب الإيرادات، بينما سينجح فى تخطى حاجز الـ 392 مليون دولار فى أمريكا الشمالية بنهاية عطلة الاسبوع الثانية، وبرصيد يتخطى الـ 650 مليون دولار حول العالم.

Advertisements

فيلم Spider-Man Far From Home من بطولة توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، ولكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.