ما حقيقة ما يتداوله الناشطون عن دينا الشربيني؟

يتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة حمل النجمة دينا الشربيني من عمرو دياب للمرة الثانية، رغم أن النجمين لم يعلنا زواجهما بطريقة رسمية بعد.

وقد تم نشر صورة تعكس بروزا واضحا في بطن دينا وعمرو دياب إلى جوارها للتأكيد على جدية الخبر، وتم تناقل الصورة على نطاق واسع، للتأكيد على ان النجمين المتزوجين سراً ينتظران مولودهما الاول.

ولاحقاً، تم بث مقطع الفيديو الذي اقتطعت منه اللقطة كاملا، وهو يعود إلى فصل الشتاء كما يظهر من ملابس النجمين، خلال احتفال دينا بعيد ميلادها مع عمرو.

وتضمن المقطع ظهور دياب برفقة دينا الشربيني فقط وهما يرقصان على أنغام أغنيته الشهيرة "أحلى عيون" المشهورة ببرج الحوت، في كواليس تصوير مسلسلها "زي الشمس" وحملت كعكة يوم الميلاد صورة الثنائي دياب والشربيني، وبعدها طلبت دينا من فريق نجوم المسلسل الانضمام لهما، ليشاركوها الاحتفال.

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يذكر ان الشائعة انطلقت قبل اشهر، بعد تسريب صورة من دبي لدينا ببطن منتفخ ودياب يضع يده عليها فجرت شائعة عن حمل الشربيني، وتم ترويج أنباء عن تأجيل مسلسل "زي الشمس" لحين وضع مولودها، وهو ما تبين عدم صحته، وقامت دينا وقتها بنفي الشائعة بطريقة غير مباشرة بالإعلان عن نجوم العمل، وعلى العكس تجاهلت تماما الشائعة الأخيرة، كما تجاهلت التعليق على أنباء عدم توثيق زواجها من عمرو في المصالح الرسمية المصرية، وأكد مقربون منها أنها اكتفت بنشر دياب لأول صورة رسمية لهما عبر حسابه الموثق، وستلتزم الصمت على أية أخبار تمس علاقتها بدياب تاركة له حرية التصرف.