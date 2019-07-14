"بعد ديو المعلم".. هل يجتمع محمد رمضان مع الدوزى فى عمل غنائى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذ الفنان محمد رمضان على أنظار الساحة الفنية العربية بحصوله على جائزة بياف اللبنانية التى تسلمها بحفل جوائز مهرجانات بيروت الدولية والتى احتفلت هذا العام بنسختها العاشرة. Advertisements

وجمع حفل التكريم لأول مرة بين النجم المصرى مع نظيره مطرب الأغنية المغربية عبد الحفيظ الدوزى الذى تسلم هو الأخر جائزة درع التميز عن مجمل أعماله الغنائية، ليحرص رمضان على تقديم التهنئة له ودار حديث مطول بينهما على هامش سهرة الجوائز، ربما يبشر بمشروع أغنية جديدة يطل بها الأسطورة على المغاربة بعد قراره مؤخرا اقتحام السوق المغربية للمرة الأولى عبر دويتو غنائى جمعه مع المعلم سعد لمجرد تحت مسمى "انساى"، وربما تتمخض المحادثات بين رمضان والدوزى لعمل مغربى مفاجئ له وأول دويتو مصرى للدوزى، والذى صارح جمهوره المصرى من قبل عن نيته تقديم أغنية باللهجة المصرية، عقب تقديمه مؤخرا دويتو لبنانى مع الفنانة يارا.





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