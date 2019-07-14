شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تتعاون مع الملحن محمود أنور فى أغنية "مابكرهوش" فى ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن محمود أنور مع الفنانة التونسية لطيفة، فى ألبومها الجديد، بأغنية "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، توزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور.



لطيفة والملحن محمود أنور

وقال ملحن الأغنية محمود أنور، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع النجمة لطيفة، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال لطيفة الغنائية التى قدمتها من قبل لأنها تحمل طابع رومانسية.



لطيفة والملحن محمود أنور

يذكرأن آخر ألبومات لطيفة كان ألبوم "فريش" الذى طرحته قبل عامين، وتضمن 12 أغنية كاملة، وهم: "فريش وكل اللى حبوا، ولا يا عبد الله، وتحلو الأيام، وملحوقة، وبحر الغرام، وعشان حبيت، وأخون لا، وطبعك عنيد، وأول مرة يا حبيبى.