بالفيديو| هنادي مهنا تغني لمحمد رمضان في أول ظهور لها بعد الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

شاركت الفنانة هنادي مهنا، جمهورها بفيديو أثناء غنائها أحدث أغنيات محمد رمضان "بابا"، عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام".

وجاء ذلك في أول ظهور لها بعد تعرضها أمس الأول لحادث سير أدى لتهشم سيارتها من الأمام.

يذكر أن هنادي شاركت في 3 مسلسلات خلال رمضان الماضي، هي "زلزال" مع محمد رمضان، و"حكايتي" لياسمين صبري، و"بركة" لعمرو سعد.