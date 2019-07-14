ليالي الصيفية| بسمة بوسيل تداعب الأمواج وريم البارودي أمام البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر، ويرصد لكم "الخليج 365" في هذا الباب أبرز صور النجوم أثناء استجمامهم بليالي الصيفية.

غادة عبدالرازق

حرصت الفنانة غادة عبدالرازق على أن تقضي إجازتها الصيفية، بأحد الأماكن الساحلية، التي لم تكشف عنها، ونشرت غادة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهرت غادة في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت" أوف شولدر".

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صور جديدة من إجازتها الصيفية التي تقضيها في الإسكندرية، وظهرت بسمة وهي تداعب الأمواج.

إنجي شرف

شاركت الفنانة إنجي شرف جمهورها بصور لها من أمام البحر، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية، وظهرت في الصور بفستان أصفر، و"قبعة" على رأسها.

درة

نشرت الفنانة درة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهرت درة في الصورة دون مكياج، وارتدت "قبعة" من داخل سيارتها، من أحد الأماكن الساحلية.

ريم البارودي

حرصت الفنانة ريم البارودي أن تقضي إجازتها الصيفية في الغردقة، ونشرت صور عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهرت في الصور أمام البحر، مرتدية كاش مايوه، ووضعت "قبعة" على رأسها.

كارلا حداد

نشرت الفنانة والإعلامية اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت كارلا في الصورة بملابس الصيف، من أحد الأماكن الساحلية.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في لبنان.

محمد نور

نشر الفنان محمد نور صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، اثناء قضاء إجازته الصيفية في الأردن.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهرت في الصورة بملابس الصيف من أحد المدن الساحلية.

روجينا

وضلت الفنانة روجينا الاستمتاع بإجازتها الصيفية في الإسكندرية، ونشرت عبر خاصية "الاستوري" صور لها، ومقاطع فيديو من أمام البحر.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضائها إجازتها الصيفية مع صديقاتها، بأحد الأماكن الساحلية.