روجينا بإطلالة أنيقة وسلمى أبو ضيف بفستان أصفر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد –محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة..

كندة علوش

نشرت الفنانة كندة علوش، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت كندة بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس سوداء، كما ظهرت بمكياج هادي، ونالت الصورة إعجاب محبيها.

ناردين فرج

نشرت الفنانة ناردين فرج صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة أثناء تجولها في شوارع البرتغال.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان أسود.

إبتسام تسكت

نشرت المطربة المغربية إبتسام تسكت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهرت خلالها بملابس كاجوال وسط الطبيعة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

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نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت وهي تقف وسط الورود، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

دانا حمدان

نشرت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت دانا خلال الجلسة وهي تجلس على كرسي قديم وسط أوراق الأشجار المتساقطة.

سالي عبد السلام

نشرت المذيعة سالي عبد السلام صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت سالى مرتدية فستان نالت الصورة اعجاب الجمهور.

ماريتا الحلاني

نشرت المطربة ماريتا الحلاني صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير، ظهرت وهي مزينة بالورود.

سلمي أبوضيف

نشرت الفنانة سلمي أبوضيف صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أصفر أنيق، وذلك خلال حضورها إحدى الحفلات الخاصة.

لارا إسكندر

نشرت الفنانة لارا إسكندر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت خلالها بنظارة صفراء.