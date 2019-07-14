"أصيبت بورم سرطاني وفقدان للذاكرة".. معلومات عن البحرينية صابرين بورشيد بعد تعرضها لانتكاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: كشفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن تعرض مواطنتها الفنانة صابرين بورشيد لانتكاسة تطلبت إدخالها العناية المركزة، وتعاني صابرين مع أورام منذ فترة.. ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عنها وعن حالتها الصحية.. - من موليد 11 يونيو عام 1985 - ممثلة وإعلامية بدأت في إذاعة البحرين عام 2008 وانتقلت إلى التليفزيون عام 2009. - درست في كلية الإعلام والعلاقات العامة لكنها لم تكمل دراستها بعد عملها في الإذاعة. - بدات علاقتها بالتمثيل في عام 2014 من خلال مسلسل أهل الدار البحريني. Advertisements - تعيش في الكويت وتقدم أغلب أعمالها هناك. - شاركت مؤخرا في مسلسل عشاق رغم الطلاق، والذي عرض في مارس الماضي. - فى أبريل الماضي اكتشف أحمد بورشيد والد صابرين أن حالة ابنته الصحية ليست بخير، بسبب نومها الكثير وفقدان جزئي للذاكرة. - أجريت فحوصات لها في الشهر نفسه وأظهرت النتائج وجود ورم لمفاوي، يتطلب جلسات كيماوية، ثم إجراء تصوير للمخ لمعرفة هل تحتاج لجلسات أخرى ام الاكتفاء بالعلاج. - وقال والدها وبعض زميلاتها وقتها إن ذاكرتها سترجع لها بعد العلاج. - تعرضت لانتكاسة صحية جديدة اليوم تطلبت دخولها العناية المركزة حسبما كشف والدها، عبر حسابه على إنستجرام.

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