نشرت الفنانة المصرية حلا شيحا ، عبر حسابها على ”انستغرام“ صورة بفستان أبيض يكشف جزءًا من ذراعيها وصدرها . وأثارت الصورة جدلاً بين متابعي الفنانة المصرية ، وأعتبر عدد من جمهورها أن الصورة جريئة وهاجموها وذكروها بالحجاب.
يذكر أن حلا شيحة أعلنت عودتها للتمثيل وخلع الحجاب في أغسطس الماضي بعد اعتزال دام 12 عامًا، منذ تقديمها فيلم ”كامل الأوصاف“ مع عامر منيب عام 2006 الذي ظهرت فيه مرتدية الحجاب. وشاركت شيحة بعد عودتها للفن في بطولة مسلسل ”زلزال“ بطولة الفنان محمد رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما خلعت النقاب والحجاب.. شاهد: الفنانة “حلا شيحا” في أحدث صورة جريئة لها ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.