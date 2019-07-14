بعدما خلعت النقاب والحجاب.. شاهد: الفنانة “حلا شيحا” في أحدث صورة جريئة لها !

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحا ، عبر حسابها على ”انستغرام“ صورة بفستان أبيض يكشف جزءًا من ذراعيها وصدرها . وأثارت الصورة جدلاً بين متابعي الفنانة المصرية ، وأعتبر عدد من جمهورها أن الصورة جريئة وهاجموها وذكروها بالحجاب.

يذكر أن حلا شيحة أعلنت عودتها للتمثيل وخلع الحجاب في أغسطس الماضي بعد اعتزال دام 12 عامًا، منذ تقديمها فيلم ”كامل الأوصاف“ مع عامر منيب عام 2006 الذي ظهرت فيه مرتدية الحجاب. وشاركت شيحة بعد عودتها للفن في بطولة مسلسل ”زلزال“ بطولة الفنان محمد رمضان.