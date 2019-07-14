بعد مرضها.. ريهام سعيد توجه رسالة لزوجها في عيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

وجهت الإعلامية المصرية ريهام سعيد رسالة خاصة لزوجها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

ريهام نشرت صورة لزوجها عبر حسابها الشخصي على موقع أنستجرام»، وكتبت: «عيد ميلاد سعيد حبيبي وشكرا لدعمك لي ووقوفك معي ربنا يخليك لي».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور ريهام، وتمنى لها الشفاء العاجل، والسعادة مع زوجها.

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ريهام سعيد تعرضت لأزمة صحية مؤخرا، وذلك بعد إصابتها بميكروب في الأنف، وكتبت الإعلامية عبر حسابها الخاص أنها تمر بأزمة صحية وطلبت من كل جمهورها وأصدقائها أن يسامحوها ويدعون لها.

وقالت ريهام مؤخرا إن الدكتور سمح لها بالزيارة، وذلك حتى تستقبل من يريدها من صديقاتها، ولكن الطبيب المعالج لريهام منع تقبيلها لأي زائر.

وقد انتشرت عدد من الشائعات حول الحالة الصحية لريهام، وأشاع البعض أن وجهها سقط جلده نتيجة الميكروب مما جعلها تنشر صورة لها لتنفي ما قيل عنها.

ومن المقرر أن تسافر ريهام سعيد كما أعلنت ولكنها لم تعلن عن وجهتها، وذلك لاستكمال رحلة علاجها.

يذكر أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد كانت قد تزوجت ثلاث مرات من قبل، وزوجها الحالي هو الزوج الرابع، والذي رزقت منه بطفل أطلقت عليه اسم “طارق”، كما أن لديها ابنين شابين “أمينة ويوسف” من زيجة سابقة، وقد نشرت مجموعة صور لهما من قبل، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.