أسباب اعتزال نجمة بوليوود المراهقة زايرا وسيم

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

زعمت عدة تقارير أن مديرة الممثلة الهندية المسلمة في سن المراهقة زايرا وسيم Zaira Wasim قالت إن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لممثلة Dangal قد تم اختراقها، ومن ثم انتشرت أخبار اعتزالها.

وأشارت تلك التقارير ان وسيم لم تقم بتحميل المنشور الذي أعلن اعتزالها من بوليوود وقالت فيه: إن عملها في صناعة السينما قد أعاقها عن ممارسة عقيدتها الإسلامية، لكن عادت مديرة أعمالها مرة أخرى، وتراجعت عما نُسب إليها مؤكدة أن زايرا قد رفعت بالفعل المنشور.

وفي تبديد الشائعات التي تحيط بحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أضافت مدير الأعمال أن زيرا شعرت بقوة بما تنشره في حساباتها، وأن على العالم احترام قرارها بالانسحاب من بوليوود.

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وتابعت بحسب ما نقله موقع opindia ” إنها لم تكن على علم بالسبب الذي حفز قرارها، مؤكدة أن زيرا وسيم موجودة حاليًا في كشمير وتحتاج إلى وقت للتفكير في هذا الأمر.

وواصلت توهين ميشرا توضيح بعض الحقائق حول اعتزال وسيم الذي تسبب في صدمة كبيرة في بوليوود، “لقد تم الزج باسمي بطريق الخطأ، لم يتم اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي على الإطلاق. التقارير غير صحيحة، لقد قررت القيام بشيء وبالتأكيد يجب أن يكون لديها سبب وجيه وراء ذلك. “

في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، قالت وسيم إنها غير راضية عن عملها على الرغم من “شهرتها ونجاحها”، لقد أدركت أن حياتها المهنية أثرت في “علاقتها بالدين” في أثناء محاولتها التكيف مع نمط الحياة الجديد.

وبالحديث عن الصعوبات التي واجهتها، قالت زيرا وسيم إنها وجدت عزاءًا في الله والقرآن. قالت، “في الحكمة العظيمة والإلهية للقرآن، وجدت الاكتفاء والسلام. في الواقع، تجد القلوب السلام عندما تكتسب معرفة خالقها وسماته ورحمته ووصاياه “.