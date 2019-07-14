بوسي ودياب يشعلان حفل زفاف بحضور نجوم الفن.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
حرص عدد كبير من نجوم الفن علي المشاركة في الاحتفال بزفاف “علي” نجل المهندس محمد وهبه والعروس “حبيبة رامي العجمي”، وذلك داخل فندق فورسيزونز بالإسكندرية.
وكان ضمن الحضور من نجوم الفن د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، وبيومي فؤاد، ومحمد عبد الحافظ، ومحمد نجاتي، وطاهر أبو ليلة، ومصطفى أبو سريع، وفيصل خورشيد، و محمد العمروسي، و عصام خطاب.
كما حضرت لي لي قاسم، وحسن عبد الفتاح، و المخرج محمد مرسي، و عبير ومحمد محمود، وخالد محروس، وحسني شتا، ومي أحمد، وغيرهم ممن شاركوا العروسين وصلات الرقص المتتالية، والتي أشعلها نجوم الأغنية بوسي ومحمد دياب والراقصة أوكسانا، وذلك حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.
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