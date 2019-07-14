أنغام وزوجها مفاجأة حفل محمد حماقي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد حماقي حفله الرابع بالسعودية، والذي أقيم للمرة الأولي في تاريخ المملكة بجوار البحر وبالتحديد علي شاطئ درة العروس.

وكان مفاجأة الحفل حضور الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، واللذان صعدا على خشبة المسرح، وشاركت الفنانة حماقي غناء أغنيتها “بين البينين”، وهي من تلحين محمد حماقي، وقدمتها أنغام فى ألبوم “أحلام بريئة”.

وظهرت أنغام في الحفل بإطلالة جمعت بين الأناقة والبساطة، والتقطت الكثير من الصور مع حماقي وزوجها على المسرح وفي كواليس الحفل.

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وشهد الحفل حضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة أبناء الخليج العربي، وقدم حماقي خلال الحفل العديد من أغانيه المميزة منها “كل يوم من ده” ، “يزلزل”، “صور” ، “ليلي”، “من البداية”، “راضيني”، و”يا ستار”، و”العمل ايه”، بالإضافة إلي “ما بلاش”، وغيرها من الأغاني التي شهدت تفاعلا غير مسبق من حيث مشاركة الجمهور في ترديد كلمات كل أغنية بشكل لافت للنظر.

وحرص حماقي في بداية فقرته علي توجيه الشكر للجمهور السعودي المقرب لقلبه ولحفاوة استقبالهم له في لقائه الرابع معهم بالممكلة وسط المزيد من أجواء الإثارة وهتافات الإعجاب.