إيمي سمير غانم تحصن نفسها من الحسد بصورة تحصد التعليقات.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».
إيمي ظهرت في الصورة بدون أي رتوش، فبدت طبيعية جدا، وجميلة بملامحها النقية، ولكنها لفتت الأنظار بالخرزة الزرقاء التي وضعتها.
الجمهور تساءل إن كانت إيمي تخاف من الحسد، والصورة حازت على إعجاب عدد كبير من الفانز، بسبب ظهورها بدون ماكياج.
إيمي سمير غانم ليست الوحيدة التي تخاف من الحسد، وتلجأ لهذه الوسائل خوفا على نفسها، بل هناك الفنانة فيفي عبده وسمية الخشاب ومنة فضالي، وغيرهم.
الفنانة المصرية نافست في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل كوميدي يعتمد على الخيال حمل اسم «سوبر ميرو».
المسلسل شارك في بطولته إلى جانب إيمي سمير غانم الفنان سمير غانم، حمدي الميرغني، عمر الشناوي، وميار الغيطي، والعمل من إنتاج السبكي وإخراج وليد الحلفاوي.
وعلى الرغم من تجسيد إيمي شخصية البطلة الخارقة “سوبر ميرو” في مسلسلها، كشفت إيمي أنها لم تتابع في طفولتها هذه النوعية من الشخصيات، مؤكدة إنها أمضت طفولتها مع أختها، دنيا سمير غانم، في عالم الاستعراضات المسرحية,
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